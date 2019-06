Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza 'gesturi' concrete, transmite AFP,…

- Din motive de securitate preoții care au participat la slujba au purtat caști de protecție. Incendiul care a cuprins catedrala la 15 aprilie a provocat o vie emotie in intreaga lume si a declansat un elan de solidaritate pentru salvarea si restaurarea acestui monument istoric emblematic atat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea sa intrebe populatia Ucrainei cum ar trebui Kievul sa negocieze cu Rusia cu privire la razboiul din regiunile estice, informeaza joi dpa. "Trebuie sa ascultam fiecare persoana", a declarat Zelenski, investit lunea aceasta la presedintia Ucrainei,…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Relatiile dintre Franta si Italia sunt atat de solide incat ''nu a fost nevoie'' ca cele doua tari sa faca pace, a declarat joi, la Paris, presedintele italian Sergio Mattarella, care participa la evenimentele de marcare a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci, nascut in Italia…

- Președintele rus Vladimir Putin ar trebui sa se aștepte ca mulți ucraineni sa ii refuze propunerea privind simplificarea procedurii de acordare a cetațeniei ruse, a declarat duminica președintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit agerpres.ro.Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Cei doi pretendenti la functia de presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko si Volodimir Zelenski, s-au deplasat vineri la Berlin si Paris, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur de scrutin, transmite AFP. In timp ce presedintele ucrainean Porosenko discuta in capitala Germaniei cu…