- Donald Trump se afla intr-o vizita oficiala in Paris, unde participa la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Pe agenda liderului american era inclusa și o vizita la un cimitir al eroilor, insa acesta a decis sa nu mai mearga,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…

- "Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie", a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. "Intr-o Europa care este divizata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi, la Helsinki, implementarea unei ”solidaritati cvasiautomate” intre state europene, in domeniul Apararii, care sa antreneze interventia lor in cazul in care unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. ”Vointa noastra este clara, ca Europa sa-si asume…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va efectua o vizita la Paris pe 11 noiembrie, pentru ceremoniile care marcheaza 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial, informeaza cotidianul Le Figaro.