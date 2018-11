IAȘI Guitar Festival 2018, ediția a XI-a

IAȘI Guitar Festival, eveniment unic în țară, vă invită la cea de-a XI-a ediție, în perioada 16 – 18 noiembrie 2018. Recital extraordinar de chitară clasică, Concurs național de chitară electrică, Workshop de Luterie, Concerte Tribut to the Beatles și Invitation to the Blues, toate vor alcătui IAȘI Guitar Festival… [citeste mai departe]