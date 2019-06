Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca Iranul doreste sa negocieze; omologul sau francez, Emmanuel Macron, a insistat ca Parisul si Washingtonul au aceleasi obiective privind Teheranul, transmite...

- Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat joi importanța "alianței lumii libere" și a elogiat rolul jucat de ONU, UE și NATO, trei instituții internaționale vizate de critici din partea oaspetelui sau american, Donald Trump, informeaza MEDIAFAX."Niciodata nu trebuie sa incetam sa lucram…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa creeze un canal de comunicare cu Iranul prin intermediul Elvetiei, urmand sa discute despre acest lucru cu omologul sau elvetian, Ueli Maurer, relateaza CNN potrivit mediafax. In contextul in care Teheranul a parut sa respinga apelurile presedintelui…

- Iranul va accepta curand negocierile pe tema programului nuclear, a afirmat joi presedintele SUA, Donald Trump, respingand speculatiile presei "de tip stiri false" privind contestarea politicilor sale de catre principalii consilieri potrivit mediafax. "Sunt exprimate diverse opinii, iar eu…

- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen.„Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul”,…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Iranul inca o data luni, afirmand ca ar fi "o mare greseala" daca "se va intampla ceva", in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca nu poate exclude posibilitatea unei confruntari militare cu Iranul, în contextul amplificarii tensiunilor între cele doua state, și a îndemnat liderii iranieni sa accepte negocieri pe tema programului nuclear iranian, informeaza Mediafax…

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti "condoleante" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.