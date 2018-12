Stiri pe aceeasi tema

- Macron va fi primul sef de stat francez care va lua cuvantul in camera inferioara a Parlamentului german dupa Jacques Chirac in iunie 2000, tot in legatura cu viitorul Europei. In ianuarie 1983, Francois Mitterrand a aprins spiritele dupa ce a sustinut in Bundestag initiativa cancelarului…

- Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse. Emmanuel…

- Emiratele Arabe Unite, Kosovo si Serbia sunt cei mai noi membri asociati ai Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF); decizia a fost adoptata joi, la cel de-al 17 summit al organizatiei, care se desfasoara pana vineri in Armenia, informeaza agentia Armenpress. Gambia, Irlanda, Malta…

- Emiratele Arabe Unite, Kosovo si Serbia sunt cei mai noi membri asociati ai Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF); decizia a fost adoptata joi, la cel de-al 17 summit al organizatiei, care se desfasoara pana vineri in Armenia, informeaza agentia Armenpress. Gambia, Irlanda, Malta si statul…

- La fata locului au venit presedinti, premieri sau reprezentanti ai statelor membre ale Organizatiei Internationale a Francofoniei, relateaza rfi.ro. Franta este reprezentata de Emmanuel Macron. Presedintele francez a venit la Erevan impreuna cu sotia sa, Brigitte, si in fruntea unei delegatii…

- Premierul ar urma sa prezinte demisia guvernului sau si sa fie insarcinat de catre presedintele Emmanuel Macron cu formarea unei noi echipe, la o saptamana dupa demisia spectaculoasa a ministrului de interne Gerard Collomb. Noul guvern ar urma sa intre in functiune miercuri, pentru Consiliul…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut astazi o întrevedere cu Prințul Louis Alphonse de Bourbon din Franța care participa la cea de-a XII ediție a Congresului Mondial al Familiilor. © Facebook / Dodon IgorDodon, intrevedere cu delegația…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut astazi o întrevedere cu Prințul Louis Alphonse de Bourbon din Franța care participa la cea de-a XII ediție a Congresului Mondial al Familiilor. © Facebook / Dodon IgorDodon, intrevedere cu delegația…