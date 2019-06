Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat ca omologul sau american Donald Trump, care in ultimul timp si-a inmultit ironiile si atacurile la adresa Uniunii Europene, trebuie "sa-si clarifice pozitia" fata de aceasta, informeaza France Presse potrivit Agerpres. "Exista un anume numar de…

- 'Exista un anume numar de ambiguitati, in special in ceea ce priveste pozitia lui Trump cu privire la Brexit si la faptul ca el sustine promovarea unui Brexit dur', subliniaza Macron intr-un interviu in limba engleza acordat revistei New Yorker. 'Cred ca el trebuie sa-si clarifice pozitia…

- Regulamentul 2016/679, din 27 aprilie 2016; Decizia Comisiei din 19 iulie 2016; Hotarârea Curtii de Justitie a Uniunii din 26 martie 2019; Rezolutia Parlamentului din 30 ianuarie 2019. În mod foarte probabil, foarte putini oameni pot identifica importanta referintelor de mai sus. Cu toate…

- Intr-un interviu pentru Suddeutsche Zeitung, Angela Merkel a spus ca relatia sa cu Emmanuel Macron este una conflictuala. Angela Merkel a vorbit despre diferente de mentalitate intre ea și președintele Franței. Angela Merkel a folosit și termenul ”confruntari” referindu-se la relatia cu Emmanuel…

- In opinia presedintelui francez, acesta "nu este cel mai bun mod" de a apara securitatea nationala a unei tari si nici de a ''diminua tensiunile". "Perspectiva noastra nu este de a bloca Huawei sau orice alta companie, ci de a ne sustine securitatea nationala si suveranitatea europeana", a…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, are in vedere propunerea unei modificari a Tratatului de la Lisabona, ca urmare a careia sa rezulte o reformare a unei Uniuni Europene anacronice. Propunerii urmeaza sa i se de-a glas chiar in cadrul Summit-ului Consiliului European, organizat la Sibiu. Liderul de…