O astfel de masura ar insemna ca Marea Britanie ar ramane fara comisar european pentru prima data din 1973. Oficialii europeni citați au informat ca solicitarea lui Emmanuel Macron ar urma sa fie facuta in cadrul summit-ului european referitor la Brexit, care va avea loc miercuri.



Potrivit The Guardian, Guvernul britanic va trebui sa iși dea acordul in legatura cu aceasta propunere, dar este puțin probabil ca premierul britanic sa se opuna, dat fiind ca aceasta ar fi o condiție pentru extinderea termenului-limita pentru Brexit.



„Sunt mai multe posibilitați legale pentru a…