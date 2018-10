Macron ii acuza pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca isi mint popoarele Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene.



In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia, unii guvernanti s-au jucat cu o idee inacceptabila, relateaza AFP.



"Cand ii aud cum compara Bruxellesul cu Moscova din trecut, este nebunesc si inacceptabil. Cand vad afise mari pe care scrie 'Stop Bruxlles', ce fac ei? Vor sa opreasca Bruxellesul si fondurile sale structurale? Dar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

