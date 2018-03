Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a petrecut joi cateva ore in cadrul Armatei terestre, in Marne, o ocazie de a lua pulsul legii sale cu privire la programarea militara (LPM), in cadrul unui corp militar aflat sub tensiune dupa atentatele din 2015, relateaza Reuters.In cursul acestei deplasari militare, in…

- Administratia Donald Trump pregateste sanctiuni impotriva unei companii petroliere din Venezuela si vizeaza restrictionarea transporturilor petroliere din Venezuela, pentru a exercita presiuni asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, potrivit unui oficial american citat de agentia Reuters.

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Militiile kurde YPG au anuntat joi ca mai multi luptatori s-au retras din cartiere din Alep, ceea ce a permis fortelor guvernamentale siriene sa recucereasca partea de est a orasului, informeaza Reuters. YPG ocupa din 2016 zonele respective, controlate anterior de rebelii sirieni. Comandantul YPG din…

- Patru militanti ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, arata o declaratie a Armatei americane, potrivit Reuters.

- Forte proguvernamentale siriene si-au continuat luni seara si marti atacurile aeriene asupra zonei rebele din Ghouta de Est, deja vizata de bombardamente soldate cu aproximativ 100 de morti in 24 de ore, a anuntat marti Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza Reuters, conform…

- Un partid nou din Marea Britanie, care a fost inspirat de formatiunea „En Marche!“ a presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters.Pentru prima…

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- O discuție telefonica și o viitoare vizita oficiala a președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova, la 24- 26 mai, arata continuarea campaniei de preluare a dominației politicii europene externe, de securitate și aparare de catre președintele francez, in contextul absenței prelungite a doamnei…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters. Roman…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa îl împuste daca devine dictator si sta la putere peste cât îi permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, în contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in accidentul…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Comandamentul Central al armatei SUA a anuntat vineri ca este 'in comunicare continua' cu armata pakistaneza, dupa ce comandantul acesteia a afirmat ca 's-a simtit tradat' din cauza criticilor SUA potrivit carora Pakistanul nu a facut suficient pentru a lupta impotriva terorismului, relateaza Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…

- Seful Statului Major al Armatei ruse, Valeri Gherasimov, a acuzat, miercuri, Statele Unite de antrenarea unor fosti militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in scopul de a destabiliza situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Guvernul francez va incerca sa echilibreze relatiile comerciale dintre fermieri, procesatori si distribuitori printr-un proiect de lege care va fi prezentat joi si care ar urma sa propuna majorarea pretului minim reglementat la alimente si limitarea vanzarilor promotionale in supermarketuri, informeaza…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus, duminica, premierului Israelului, Banjamin Netanyahu, ca trebuie sa faca gesturi astfel incat sa devina posibila ruperea impasului in care se afla relatia dintre Israel si Palestina, relateaza Reuters.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Franta si Qatar au semnat joi, cu prilejul unei scurte vizite a presedintelui Emmanuel Macron la Doha, contracte de 12 miliarde de euro, dintre care cea mai mare parte vor fi destinate achizitiei de catre emirat a cel putin 12 avioane de lupta Rafale si a 50 de aeronave Airbus A321, transmit AFP,…