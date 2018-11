Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Donald Trump, abia întors de la Paris, unde a sarbatorit pacea împreuna cu alti lideri ai lumii, a atacat virulent Franta si pe Emmanuel Macron, insistând asupra &"cotei de popularitate foarte slabe&" a acestuia,

- De-abia revenit de la Paris, unde a participat la ceremoniile pentru marcarea a 100 de ani de la Armistițiul care a pus capat Primului Razboi Mondial, Donald Trump a declanșat marți un atac dur la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, care are o "cota de popularitate foarte redusa", relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca relatia cu Iranul nu poate fi redusa la 'politica sanctiunilor', promovata de omologul sau american Donald Trump, transmit AFP si EFE preluate de Agerpres. ''Noi trebuie sa elaboram impreuna o strategie pe termen lung pentru gestionarea…

