- Intr-o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat miercuri necesitatea de a termina razboiul in Siria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic si de a pastra fortele antijihadiste, inclusiv militiile kurde, potrivit Palatului Elysee,…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a reafirmat duminica ''marele sacrificiu'' al kurzilor in lupta antijihadista in Siria si a avertizat impotriva unei ''recrudescente a terorismului'' in cazul in care acestia sunt tinta unei noi ofensive turce, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Kurzii…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discuta vineri, pe marginea summitului liderilor din G20, despre situatia din Siria si din Ucraina, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, despre Tratatul INF și despre sancțiuni.

- Presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele francez Emmanuel Macron au solicitat sambata seara, in cadrul unui summit major tinut in Istanbul, crearea unui comitet pentru elaborarea unei noi constitutii siriene, inainte de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile de…

