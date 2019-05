Macron: Exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, dupa incheierea summitului european informal de la Sibiu, ca, in opinia sa, exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept.



Intrebat de o jurnalista daca preocuparile pe care le-a exprimat anterior privind iliberalismul din Romania s-au agravat si daca crede ca tara noastra a luat-o deja pe drumul Poloniei si Ungariei, presedintele francez a reiterat ca va fi vigilent in aceasta privinta.



"Cred ca exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept. Comisia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PPE, Joseph Daul, a declarat miercui, la Sibiu, ca PNL și partidele de centru dreapta din PPE din Romania reprezinta niște aliați importanți in campanie pentru alegerile europarlamentare și ca impreuna apara o justiție independenta, statul de drept și libertatea, conform Mediafax.Citește…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- Franta are "ingrijorari serioase" privind repetatele derapaje de la respectarea statului de drept in Romania. Asta in contextul in care joi, la Sibiu, va avea loc summit-ul UE la care va participa si Emmanuel Macron, presedintele Frantei. Potrivit unor surse de la Palatul Elysee,…

- Comisia Europeana discuta miercuri in premiera situația statului de drept in Romania. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al CE și vine in contextul in care social democrații de la București pun presiuni asupra Guvernului sa adopte OUG pentru modificarea Codurilor penale. „Comisia Europeana…

- Comisia Europeana va discuta, miercuri, situatia statului de drept din Romania, potrivit anuntului facut de un purtator de cuvant al sefului CE Jean Claude Junker. Anuntul facut de Comisia Europeana vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari intre executivul de la Bucuresti si reprezentanti…

- Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, precizeaza ca "exista procedura de infringement, exista optiunea nucleara" in contextul in care Guvernul a adoptat in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei. "Vom folosi cu mare atentie instrumentele…

- Rusia trebuie sa sa pregateasca pentru posibile tentative ale Occidentului de blocare a accesului la reteaua globala de internet prin crearea unor segmente independente de web, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, citat de agentiile de presa rusesti. "Cred sa se vor gandi bine…

- Ziare.com s-a alaturat initiativei WeEuropeans, cea mai ampla consultare publica realizata vreodata in Europa. Cetatenii celor 27 de state membre UE sunt invitati sa propuna idei concrete prin care sa reconstruim Europa. Propunerile europenilor inregistrate pana la 28 februarie vor ajunge…