Macron: Europa susține restaurarea democrației n Venezuela Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat, joi, &"curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertate&", în fața &"alegerii ilegitime a lui Nicolas Maduro&". Într-un mesaj postat pe Twitter, Macron a afirrmat ca &"Europa susține restaurarea democrației&" în Venezuela.



&"Dupa alegerea ilegitima a lui Nicola Maduro în mai 2018, Europa susține restaurarea democrației. Salut curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertatea lor&", a scris Macron, pe Twitter, în franceza și spaniola.



Después… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP. 'Statele…

- Brazilia, Columbia, Peru si Canada au anuntat miercuri ca il recunosc pe opozantul Juan Guaido, presedinte al parlamentului de la Caracas controlat de opozitie, ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania,…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…

- La finalul intalnirii, 12 tari din America Latina si Canada au semnat o declaratie destinata sa coordoneze masurile impotriva puterii de la Caraacas. Numai Mexicul, condus de presedintele de stanga Andres Manuel Lopez Obrador, nu a semnat. "Aceasta declaratie poarta un mesaj politic puternic:…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca doreste sa se renunte rapid la Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA), din 1994, dintre Statele Unite, Canada si Mexic, in favoarea noului tratat pe care tocmai l-a semnat cu aceste tari, cu riscul unei posibile confruntari cu Congresul…