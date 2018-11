Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere lunga, detaliata si pasionala”, adaugand ca acordul „este cea mai buna versiune care a putut fi negociata”, scrie The Guardian, potrivit News.ro. „Decizia nu a fost luata usor. Cred cu tarie ca acest lucru este in interesul intregii Marii…

- Dar, in contextul tensiunilor politice din Romania si a declaratiei presedintelui roman, Klaus Iohannis, care a afirmat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului UE, premierul Finlandei, Juha Sipila, a exprimat luni seara disponibilitatea ca Guvernul de la Helsinki sa inceapa mandatul…

- "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv", a spus Berset, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis. El a precizat ca Elvetia va sprijini Romania in perioada Presedintiei Consiliului…

- Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele confederatiei, Alain Berset, aflat in vizita in tara noastra. "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv",…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele politice trebuie puse pe loc secund. Dancila a adaugat ca este convinsa ca si presedintele…

- Aflat la Strasbourg, la dezbaterea privind viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa sublinieze cateva aspecte despre Romania. Si anume ca “este un stat de drept, Romania este un stat democratic, in Romania exista o dezbatere politica si in Romania exista ceea ce am denumit o democratie foarte vie.…

- „In aceste conditii, toti romanii se asteapta ca, de aceasta data, presedintele tarii sa reprezinte cu onoare Romania si pe romani la Strasbourg", a transmis, luni, europarlamentarul Claudia Tapardel. „In calitate de europarlamentar roman imi doresc ca in discursul sau, presedintele Klaus…

- "Suntem angajati sa asiguram o Presedintie eficienta si pragmatica a Consiliului Uniunii Europene", a afirmat premierul Dancila in cadrul intalnirii, conform unui comunicat de presa al Guvernului. Potrivit sursei citate, inaltii functionari europeni se afla la Bucuresti intr-o vizita care…