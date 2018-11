Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei, informeaza…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei.

- ”Trecand la o analiza serioasa, Klaus Iohannis a avut un discurs corect. Se vede ca are in spate un consilier pe afaceri europene cu mare experiența și buna cunoaștere a dosarelor. Se vede și ca ministerul de linie iși face bine treaba. Articularea in acest cadru a unei viziuni pentru viitorul Europei…

- Aflat la Strasbourg, la dezbaterea privind viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa sublinieze cateva aspecte despre Romania. Si anume ca “este un stat de drept, Romania este un stat democratic, in Romania exista o dezbatere politica si in Romania exista ceea ce am denumit o democratie foarte vie.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut astazi un discurs in Parlamentul European, in care a vorbit despre viziunea Romaniei privind viitorul Europei."Pentru Romania, in calitate de stat membru care gestioneaza una dintre cele mai mari frontiere externe ale UE, securitatea este un…

- Marți, la ora 10:30 (11:30 ora Romaniei), presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi al unsprezecelea sef de stat sau de guvern care dezbate viitorul Europei cu deputatii europeni.Inaintea dezbaterii, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat: "In calitate de stat membru…

- Liviu Dragnea da vina pe o conspiratie nationala si internationala pentru atacurile la adresa PSD. Pe de o parte, Klaus Iohannis nu vrea ca presedintia semestriala a UE sa fie gestionata de Viorica Dancila, pe de alta parte, partidele europene de dreapta nu vor un partid de stanga puternic."Preluarea…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte va vizita Romania miercuri, in contextul viitoarei Presedintii a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene - in prima jumatate a anului 2019 - si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila, informeaza pagina oficiala de Facebook a Ambasadei…