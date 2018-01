Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron privind elaborarea unei legi impotriva asa-numitelor 'fake news' (stiri false) a fost intampinat cu reactii critice din partea unor politicieni si internauti, care vad in masurile propuse o incercare de ingradire a libertatii de exprimare, se…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters.

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins marti legea anticoruptie adoptata de parlament în decembrie, afirmând ca aceasta nu ar permite o investigarea eficienta a retelelor de coruptie, relateaza Reuters.

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere informati cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- ​Uber va lansa in 2024 servicii comerciale cu vehicule electrice zburatoare care vor transporta in siguranta persoane in orase, a spus seful companiei braziliene de aeronautica Embraer care dezvolta aceste vehicule in parteneriat cu compania americana. Anuntul adauga un an la cele spuse recent de Uber…

- (Adauga declaratii) Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara. Planul de Cooperare Structurata Permanenta…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria, in pofida unui anunt in acest sens facut luni de presedintele Vladimir Putin, a declarat Pentagonul, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor fortelor ruse dupa anunturile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus, duminica, premierului Israelului, Banjamin Netanyahu, ca trebuie sa faca gesturi astfel incat sa devina posibila ruperea impasului in care se afla relatia dintre Israel si Palestina, relateaza Reuters.

- Legendarul star rock Johnny Hallyday va fi omagiat cu o procesiune funerara care va avea loc sambata pe bulevardul Champs-Elysees, au anuntat, joi, oficialii de la Paris. Apoi, presedintele francez Emmanuel Macron ii va aduce un „scurt” omagiu cantaretului la ceremonia funerara care va avea loc la…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anunțul facut in aceeași zi de președintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orașul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Vestea casatoriei prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle, anunțata luni de tatal acestuia, prințul Charles, pentru primavara lui 2018, a provocat reacții entuziaste, conform Reuters și DPA. "Regina și Ducele de Edinburgh sunt încântați de cuplu și…

- Alegerea ca presedinte al Frantei a lui Emmanuel Macron, un politician de orientare de centru favorabil mediului de afaceri, a determinat o schimbare a perceptiei investitorilor americani, multi dintre acestia intentionand sa se extinda in aceasta tara, potrivit unui sondaj de opinie citat de Reuters,…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- Formatiunea politica italiana antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) i-a transmis joi presedintelui francez Emmanuel Macron ca ea nu reprezinta o amenintare la adresa Europei si nici nu poate fi catalogata ca fiind o formatiune populista, cum sugerase liderul de la Elysee, relateaza agentia Reuters.Vicepresedintele…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Liviu Dragnea a fost anuntat de procurori ca i se pune sechestru pe avere in dosarul „Tel Drum”. Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare…

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe a demisionat, a anunțat, marți, președintele Parlamentului, Jacob Mudenda, citat de BBC News. Mugabe, despre care se anunțae, luni, ca ar fi ajuns la o ințelegere cu generalii care au preluat puterea și intenționeaza sa demisioneze , a facut ultimul pas…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sâmbata la prânz la Palatul Elysée de catre președintele Emmanuel Macron pentru o întrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru',…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari, va propune reducerea investitiilor sale in companiile de petrol si gaze naturale, a declarat joi pentru Reuters viceguvernatorul Bancii Nationale a Norvegiei care supervizeaza fondul suveran.

- Legea rusa ce permite clasificarea unor organizatii mass-media drept 'agenti straini' constituie 'un atac' la adresa libertatii presei, a denuntat vineri organizatia Human Rights Watch (HRW), care a calificat in acelasi timp drept 'nefericite' restrictiile impuse de Washington la adresa postului…

- Volkswagen AG intenționeaza sa investeasca pana in 2025 aproximativ zece miliarde de euro (11,8 miliarde de dolari) pentru a dezvolta și produce vehicule electrice in China, cea mai mare piața auto din lume, a afirmat Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW, transmite Reuters. Anunțul…

- Deputații ruși au adoptat în a doua lectura, miercuri, o lege care permite Moscovei sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza în Rusia, acesta fiind un raspuns al Moscovei la înregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT în Statele…

- Locuitorii din cartierul Schei se plang ca un investitor ar urma sa taie padurea ca sa ridice mai multe blocuri la marginea padurii, chiar in zona de acces spre rezervatia "Muntele Tampa". Oamenii au observat zilele trecute anuntul investitorilor, prin care sunt informati ca in cartierul lor…

- Legea urmarește sa faca procesul de privatizare mai transparent și mai rapid pentru investitori. Ea obliga, de exemplu, sa invite consultanți internaționali prin intermediul unui proces de licitație pentru a ajuta la pregatirea vanzarilor firmelor mai mari. Votul de joi aduce Ucraina cu un…

- Presedintele Donald Trump, care a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris din 2015, nu este invitat “la acest moment” la summitul ce se va tine in decembrie in capitala Frantei, a declarat un oficial din cabinetul presedintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters.

- Operatorii americani de telecomunicații T-Mobile USA Inc și Sprint Corp au anunțat sâmbata ca au oprit oficial negocierile de fuziune, încheind astfel luni de discuții care ar fi creat o entitate cu o capitalizare bursiera evaluata la aproximativ 76 de miliarde de dolari, transmit DPA…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Liniile aeriene de stat ale Arabiei Saudite vor relua, luni, zborurile regulate catre Irak, dupa o pauza de 27 de ani, conform agentiei iraniene de stat, SPA, citata de Reuters, potrivit Mediafax. Nu a existat niciun zbor direct între cele doua state de când fostul presedinte irakian,…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat sambata organizarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de sase luni, precizand ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters si AFP.

- Mai multe tari membre ale UE, în frunte cu Germania, au pledat joi pentru o reducere sau o "redirectionare" a finantarii legate de negocierile de aderare cu Turcia, cu scopul de a semnala dezacordurile cu Ankara, relateaza France Presse si Reuters, conform

- Guvernul spaniol si opozitia socialista (PSOE) au convenit ca, in ianuarie 2018, sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii. Anuntul a fost facut vineri de politicianul socialist spaniol…

- Sebastian Kurz, liderul partidului ce a castigat alegerile parlamentare din Austria, a declarat, joi, ca discutiile pe tema aderarii Turciei la Uniunea Europeana ar trebui incheiate, argumentand ca Ankara nu indeplineste criteriile de aderare, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Dupa…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a criticat faptul ca PSD a renuntat la adoptarea în acest an a noii legi a pensiilor. „Dragnea recunoaste cu nonsalanta ca a mintit, ca si-a batut joc de parintii si bunicii nostri în campania electorala, promitându-le cresterea pensiilor…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Premierul britanic Theresa May se asteapta la o intrunire "constructiva" la Bruxelles, luni, cu inalti oficiali ai Uniunii Europene pe tema Brexit, a anuntat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters. May se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Ancheta privind practicile financiare ale lui Richard Ferrand, fost ministru si sef al campaniei de succes a lui Emmanuel Macron inaintea alegerilor prezidentiale din Franta, nu a relevat vreo neregula si a fost inchisa, a anuntat vineri procurorul francez care se ocupa de acest caz, potrivit Reuters…

- Presedintele Donald Trump a semnat,joi, un ordin excutiv prin care care va oferi oamenilor asigurari medicale mai ieftine, dar care contin mai putine beneficii, facand astfel primul sau pas catre desfiintarea programului Obamacare, relateaza Reuters.

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca in localitațile in care se vor organiza alegeri locale parțiale in data de 5 noiembrie 2017 sunt inscriși in Registrul electoral un numar de 93.611 cetațeni romani cu drept de vot, inclusiv cei care vor implini 18 ani pana in ziua alegerilor.Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a contestat miercuri informatiile conform carora el ar fi evocat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc vara aceasta, o marire de zece ori a arsenalului nuclear american, si a mentionat pentru prima data posibilitatea de a solicita retragerea licentei televiziunilor…

- Dr. Quinn: Cat de mult va pasa de sanatatea ficatului vostru? Iata cateva obiceiuri nesanatoase la care ar trebui sa renunțați! Ficatul este minunea multitasking a corpului uman, care normalizeaza circulația sanguina, metabolizeaza grasimile și proteinele și ne protejeaza de o mare varietate de toxine…