- In opinia presedintelui francez, acesta "nu este cel mai bun mod" de a apara securitatea nationala a unei tari si nici de a ''diminua tensiunile". "Perspectiva noastra nu este de a bloca Huawei sau orice alta companie, ci de a ne sustine securitatea nationala si suveranitatea europeana", a…

- Cu alegerile europene la orizont, Euronews continua cu prezentarea marilor familii politice. De data aceasta, vorbim despre socialisti, despre ce au facut, dar si despre criza prin care trec. În prezent, ei guverneaza doar în sapte tari ale Uniunii Europene, iar sondajele indica faptul ca…

- A ars Catedrala Notre-Dame. Nu, n-au fost nici teroriștii, nici musulmanii, nici Vestele Galbene, nici vreo mana criminala cu vreun chibrit la fel de criminal. Da, este o tragedie sa vezi in flacari un adevarat simbol, sa simți cum drama franceza cuprinde toata lumea. Mobilizarea francezilor este exemplara.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promis, marți, intr-un discurs public, ca Notre Dame va fi reconstruita in cinci ani și ca va fi mai frumoasa decat inainte. ”Vom recladi catedrala inca si mai frumoasa si vreau ca aceasta sa se incheie peste cinci ani. Putem face asta”, a declarat presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca va efectua o vizita in luna iunie in Franta, ocazie cu care va lua parte la ceremoniile prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a Debarcarii din Normandia, un eveniment crucial din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza postul Fox News, citat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est,…

- Europa traiește din ce in ce mai periculos. Grupuri de țari eurosceptice iși croiesc agende naționaliste pe contrasensul propriilor promisiuni semnate in Tratatul de Aderare la UE. Șocul unui posibil Brexit fara acord ii zguduie atat pe europeni, cat și pe insulari, in timp ce Romania iși face rau singura,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, saluta scrisoarea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron adresata cetatenilor Europei si sustine organizarea Conferintei pentru Europa, propusa de seful statului francez, la care Romania sa participe in mod activ.