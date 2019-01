Presedintele Frantei anunta in lunga sa scrisoare, a carei publicare a fost avansata dupa ce a fost facuta public duminica seara de mass-media in pofida embargoului, ca "va prezenta un raport in direct" in legatura cu aceasta consultare, in luna de dupa incheierea sa, prevazuta la 15 martie. "Intentionez sa transform impreuna cu voi furia in solutii", potrivit concluziei scrisorii, a carei publicare a anuntat-o vineri, in plina criza a "vestelor galbene".



El propune sa limiteze dezbaterea asupra unei serii de 35 de intrebari legate de patru teme deja stabilite, ca democratia, tranzitia…