Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AGERPRES.Citește și: Vești uriașe…

- Rusia a declarat luni ca regreta anuntul facut de Iran cu privire la depasirea limitei pentru rezervele sale de uraniu imbogatit, impusa de acordul incheiat in 2015 asupra programului sau nuclear, indemnand in acelasi timp sa nu fie dramatizata situatia, informeaza AFP. Iranul a depasit limita de 300…

- Iranul a depasit limita stocului de uraniu imbogatit convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale, a anuntat luni Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza agentia Reuters.

- Iranul a depașit limita privind rezervele de uraniu, care a fost setata prin semnarea acordului nuclear din 2015, in pofida averstismentelor date de semnatarii europeni, au informat luni doua surse, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax."Așa cum am anunțat cand am spus ca…

- "SUA sustin ca nu exclud recurgerea la forta (...). Aceasta ar insemna o catastrofa pentru regiune. Aceasta ar provoca o escaladare a violentelor si o crestere a numarului de refugiati", a declarat Putin in timpul sedintei anuale de intrebari-raspunsuri cu cetatenii rusi, transmisa in direct la televiziune.…

- Iranul va anunța noi pași in direcția reducerii angajamentelor luate fața de partenerii din Acordul nuclear semnat in 2015 și din care Statele Unite s-au retras anul trecut, a informat duminica agenția de presa Tasnim, citata de Reuters, conform Mediafax.„Organizația pentru Energie Atomica…

- Cei doi sefi de stat au participat impreuna joi, la Colleville-sur-Mer, la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea aliata in Normandia din cel de-al doilea razboi mondial. Ambii au insistat ca nu doresc ca Iranul sa obtina arme nucleare.Macron a adaugat ca atat el, cat si Trump spera sa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a aprobat trimiterea a 1.500 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, in contextul tensiunilor cu Iranul, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Reacție INFIORATOARE a lui Emmanuel Macron, cand a auzit,…