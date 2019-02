Macron ar putea organiza un referendum privind reducerea numarului de parlamentari, pentru a iesi din criza "vestelor galbene" Presedintele francez Emmanuel Macron ar putea avea in vedere organizarea unui referendum pentru a iesi din criza "vestelor galbene", a relatat duminica presa franceza preluata de AFP.



"Potrivit apropiatilor sai, presedintele Republicii este gata sa convoace un referendum in ziua alegerilor europene, 26 mai, pentru a iesi din criza 'vestelor galbene' ", a scris Le Journal du Dimanche.



Macron incearca sa recucereasca opinia publica, dupa doua luni si jumatate de fronda sociala si manifestatii in fiecare sambata. La 2 februarie, "actul 12" al protestelor a scos in strada 58.600… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

