Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri o "criza politica" pe care nu trebuie "sa o lasam sa se dezvolte", dupa respingerea de catre eurodeputati a lui Sylvie Goulard, candidata Frantei la un post de comisar european, informeaza AFP, citat de

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri o "criza politica" pe care nu trebuie "sa o lasam sa se dezvolte", dupa respingerea de catre eurodeputati a lui Sylvie Goulard, candidata Frantei la un post...

- "Traim un moment al Europei extrem de important si de sensibil. Exista o noua Comisie, un nou Parlament European care se instaleaza si infrunta amandoua o criza politica pe care nu trebuie sa o lasam sa se instaleze si sa se dezvolte", a afirmat Emmanuel Macron."Cred ca este indispensabil…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat joi nedumerirea dupa ce comisiile de specialitate ale Parlamentului European au respins-o pe candidata Frantei la postul de comisar european, liderul de la Elysee afirmand ca insasi viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat joi nedumerirea dupa ce comisiile de specialitate ale Parlamentului European au respins-o pe candidata Frantei la postul de comisar european, liderul de la Elysee afirmand ca insasi viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron a sustinut, joi, ca Sylvie Goulard este victima unui ''joc politic'', dupa ce candidata Frantei a fost respinsa de comisiile de specialitate din Parlamentul European in urma audierilor pentru postul de comisar european, transmite agentia Reuters.Sylvie…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, anunta ca s-a intalnit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar discutiile au vizat : prioritatile grupului politic Renew Europe, precum si comisarii europeni nominalizati. Ciolos precizeaza ca, in privinta comisarilor, nu da niciun cec in alb nimanui.„Astazi…

- Comisia Europeana (CE) care-si incepe activitatea pe 1 noiembrie va avea in cadrul ei o noua directie generala insarcinata cu industria de aparare si spatiul, o incercare a viitoarei sefe a executivului comunitar Ursula von der Leyen de a opri declinul influentei Uniunii Europene, in timp ce SUA…