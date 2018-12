Macron anunţă măsuri pentru relansarea puterii de cumpărare Presedintele francez a promis o serie de masuri care merg in sensul cresterii puterii de cumparare solicitate de "veste": cresterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fara ca acest lucru sa-i coste vreun euro pe angajatori, defiscalizarea orelor suplimentare din 2018 si anularea cresterii de taxe care a fost impusa pensionarilor care castiga mai putin de 2.000 de euro pe luna.



In plus, el le-a cerut angajatorilor care pot face acest lucru "sa plateasca o prima de sfarsit de an" care nu va fi fiscalizata. Afirmand ca intelege "furia" si "suferinta", presedintele francez… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara noi masuri pentru a incerca sa domoleasca furia ‘vestelor galbene’, despre care a spus ca este justificata din multe puncte de vedere si a facut mea culpa pentru cateva afirmatii polemice, relateaza AFP. Cresterea cu 100 de euro a salariului…

- Intr-o alocutiune de circa 15 minute, foarte asteptata, presedintele francez a promis o serie de masuri care merg in sensul cresterii puterii de cumparare solicitate de "veste": cresterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fara ca acest lucru sa-i coste vreun euro pe angajatori, defiscalizarea…

- Presedintele american Donald Trump a criticat sambata inca o data acordul de la Paris privind combatarea schimbarilor climatice, afirmand ca miscarea 'vestelor galbene' in Franta este dovada ca acest acord 'nu functioneaza', transmite AFP. Citește și: SURSE - MACEL intre puciștii din PSD și…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, apreciaza ca valoarea daunelor cauzate de violentele din timpul protestelor "Vestelor galbene" se incadreaza "intre 3 si 4 milioane de euro". Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat…

- O femeie de 80 de ani din Marseille a murit dupa ce a fost lovita de o grenada cu gaze lacrimogene in timp ce statea pe geam și se uita la protestele care aveau loc in strada, scrie BBC News. Femeia, care locuia intr-un apartament de pe o strada pe care au fost proteste, a fost lovita in fața in timp…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…