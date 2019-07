Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi creat in luna septembrie" in cadrul Fortelor armate aeriene, care "vor deveni in cele din urma Fortele armate aeriene si spatiale", a declarat el in fata comunitatii militare reunite la Ministerul Apararii de la Paris, la o traditionala receptie care are loc anual cu o zi inainte de parada de pe Champs-Elysees. Calificand spatiul ca "o veritabila miza de securitate nationala, prin starea conflictuala pe care o suscita", Macron a dat asigurari inca de anul trecut ca isi doreste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

