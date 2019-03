Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Kenya, ca britanicii trebuie sa vina cu o explicație in cazul in care vor cere o amanare a termenului limita pentru separarea de Uniunea Europeana. "Acordul privind Brexit nu este negociabil. Daca Marea Britanie…

- Liderul laburistilor, Jeremy Corbyn, a acuzat-o pe sefa guvernului conservator ca 'incearca sa asigure securitatea cu costurile cele mai mici', cu referire la 'taierile bugetare' si la 'politica de austeritate' practicate de executiv. Jeremy Corbyn a evocat doua atacuri fatale cu arma alba, carora…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa incerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului de la Londra, dupa o infrangere simbolica suferita de May in Parlament,…

- Acordul pe tema Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este renegociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frante. "Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este renegociabil", a declarat Emmenual Macron. Presedintele Frantei participa la un…

- "Presiunea este de partea" Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron in cadrul unei dezbateri cu primari in departamentul Eure, potrivit AFP. "Presiunea este mai degraba de partea lor", a reactionat…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…