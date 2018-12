Macron afirmă că nu va pune Europa înaintea cererilor poporului francez 'Nicio tara nu poate merge mai departe daca nu asculta de nemultumirea legitima a poporului sau, o nemultumire exprimata peste tot in Europa, cu voturi pentru extreme, cu Brexit', le-a declarat Macron jurnalistilor. In fata celorlalti lideri europeni, 'voi prezenta alegerile pe care le-am facut pentru a raspunde unei nemultumiri pe care o consider legitima si corecta (...) masuri puternice de accelerare si de intarire a scaderii impozitelor in special, pentru ca munca sa fie mai bine platita in tara noastra', a mai spus el pentru presa.



