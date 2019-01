Macron: Acordul Brexit nu va fi renegociat. Este cel mai bun posibil

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, vrea sa ceara Uniunii Europene renegocierea Acordului pe tema Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra, desi Bruxellesul a exclus aceasta posibilitate, relateaza Mediafax.Theresa May le-a transmis marti celorlalti membri ai Guvernului de la Londra…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Bruxellesul considera termenul limita de 29 martie ca nefiind plauzibil avand in vedere opozitia interna pentru May si se asteapta ca Londra sa ceara prelungirea procesului demarat de articolul 50.Un summit special al liderilor UE pentru a amana Brexitul este asteptat sa fie convocat de…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Textul urmeaza insa sa fie aprobat de catre ambasadorii Celor 27, reuniti joi la Bruxelles, iar poi de catre sefii de stat si de guverne, intr-un consiliu extraordinar, duminica. Reuters - care precizeaza ca a putut sa consulte textul - prezinta in continuare principalele puncte: Cele…

- Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit."Spiritul de conducere inseamna a lua deciziile corecte, nu cele…