Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si s-a facut de ras…