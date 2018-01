Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis. Totodata, in acest an, seful statului a criticat anumite initiative ale Guvernului si majoritatii parlamentare, de la "topaiala fiscala", la…

- Ample proteste de strada, la care au participat mii de oameni, stagnarea unor proiecte de investitii importante pentru judet – constructia aeroportului international Brasov-Ghimbav, dar si problemele pe care le-au creat animalele salbatice, in special ursii, care au iesit din habitatul lor in cautare…

- Fostul sef al Seviciului de Protectie si Paza (SPP) Dumitru Iliescu a avut o reactie dura la adresa ambasadoarei Frantei in Romania, dupa scrisoarea privind textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, sirena de alarma suna cel mai puternic dinspre Cotroceni. Și rasuna in toata lumea. Președintele Klaus Iohannis s-a transformat in avertizor de integritate. Sau cel puțin asta este impresia pe care o lasa. Este mai puțin important in acest moment care e…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- 2017 a fost pentru buzoieni anul in care s-a dat startul construirii celui mai mare penitenciar din zona, la standarde europene, de la Unguriu, dar si infiintarii unei Banci nationale de gene in domeniul legumicol, precum si anul revenirii acasa a celebrului interpret de muzica populara Benone Sinulescu,…

- Judecatorii nu pot face proteste sau greve. Mai mult, roba judecatorilor, confror legii, nu poate fi folosita in afara salii de judecata. Magistratul Adrian Toni Necșu trage un semnal de alarma asupra acestui aspect de incalcare grava a legilor privind funcționarea Justiției.

- Aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii din Romania - a fost reactia procurorului general Augustin Lazar, cu privire la protestele judecatorilor si procurorilor in cazul modificarilor la legile Justitiei.

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a anunțat ca va cere Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Modificarile Legilor Justitiei, facute de Parlament in aceste zile prin proceduri controversate care i-au scos pe nemultumiti in strada, ii duc pe multi cu gandul la epoca Rodicai Stanoiu, ministrul Justitiei din timpul guvernarii Nastase, cand partidul aflat la putere dirija procesele si isi subordona…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces. …

- Povestea din jurul comunicatului Departamentului de Stat al SUA pe tema modificarii legilor justitiei devine din ce in ce tot mai neclara. Dupa ce Departamentul de Stat i-a raspuns jurnalistei Sorina Matei, care a cerut exemple de articole din proiectele de lege care ar afecta independenta justitiei…

- Fostul președinte PNL Alina Gorghiu susține ca acea comisie care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal, pentru ca ”procedura este viciata”. ”În acest moment, și spun cu toata convingerea, comisia speciala care legifereaza legile Justiției funcționeaza ilegal,…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- „Domnul Falca Gheorghe este intaiul penal al urbei, conform logicii președintelui Klaus Iohannis, și ar trebui sa faca un pas in spate pana iși rezolva problemele din justiție, in special cele cu Agenția Naționala de Integritate, care i-a facut plangere penala pentru conflict de interese. In loc sa…

- Jurnaliștii Mirel Curea și Dan Andronic au vorbit, miercuri, la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA despre seria de articole publicate in "Evenimentul zilei" privind fondul arhivistic al Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție. Mirel Curea a afirmat…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, senatorul Serban Nicolae, a declarat, miercuri, ca va fi transmisa o informare presedintelui Parlamentului European despre faptul ca europarlamentarul Monica Macovei refuza sa se prezinte pentru a fi audiata in acest for. "Vom…

- „Fosti ofiteri SIPA mi-au scos in evidenta ceea ce mi s-a parut si mi se pare in continuare ca este de fapt T0 al acestei operatiuni, asa cum am denumit-o eu. In sensul in care, de la un moment dat incolo, in arhiva SIPA s-a intrat, s-au copiat documente, s-a intrat fara drept si banuiesc ca o sa…

- Monica Macovei nu se prezinta la Comisia SIPA Europarlamentarul Monica Macovei a precizat marti ca nu isi da "acordul de vointa" pentru audierea sa in cadrul Comisiei SIPA, ea precizand ca, intr-un stat de drept, justitia trebuie facuta de catre judecatori si procurori, nu de politicieni. …

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a anuntat, marti, ca nu se va prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, unde a fost invitata pentru a da explicatii cu referire la desfiintarea serviciului secret al Ministerului Justitiei. ”In Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017,…

- Potrivit unui comunicat al DNA, Kovesi a fost invitata sa participe la evenimentul cu tema "Analizarea principiilor de la Jakarta: intarirea independentei si eficientei agentiilor anticoruptie", organizat in cadrul celei de-a VII-a sesiuni a Conferintei Statelor Parti (COSP) la Conventia ONU impotriva…

- „Nu e foarte clar ce au vrut sa spuna cei care au afirmat ca documentele erau imprastiate pe jos sau ca au fost atacate, pentru ca in 2005 nu era arhiva aici. Spatiile in care se afla documentele SIPA au apartinut directiei care functiona atunci, nu era desfiintata, erau birouri de lucru al unor…

- DNA anunța ca a venit cu un punct de vedere pe care l-a transmis CSM in legatura cu planul de modificare al legilor justiției. Procurorii anticorupție se opun modificarilor planificate la aceste legi. ”In principal, procurorii anticorupție apreciaza ca, fața de modul de realizare a proiectelor, fara…

- Incepand cu ora 14,00, membrii acestui for vor efectua o noua vizita la arhiva SIPA, depozitata la sediul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Spre deosebire de prima vizita, efectuata pe 25 octombrie, membrii acestei comisii vor sa aiba acces si in interiorul spatiilor de…

- Ultimul șef al arhivei SIPA, Doru Dobocan, va fi audiat miercuri, de la ora 12,00, la Comisia parlamentara de ancheta privind aceasta arhiva. Începând cu ora 14,00, membrii acestui for vor efectua o noua vizita la arhiva SIPA, depozitata la sediul central al Administrației…

- Orban transmite ca: ”Partidul Național Liberal este solidar cu manifestațiile de strada ale societații civile pentru independența justiției, pentru continuarea luptei anticorupție, pentru integritatea in funcția publica. Partidul Național Liberal se bate la nivelul Parlamentului pentru a impiedica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la Parlament, ca partidul pe care il conduce este solidar cu manifestatiile de strada ale societatii civile pentru independenta justitiei, pentru continuarea luptei anticoruptie si a cerut PSD sa nu sustina proiectul de modificare a legilor justitiei,…

- "Cioloș cu "tehnocrații", Turcan cu "liberalii", Barna cu "USR-iștii"... Un marș #POLITIC, susținut inclusiv prin prezența de oameni #POLITICI. Daca te apuci sa-i intrebi concret pe participanți ce anume din modificarile legislative PREFIGURATE (ca de-abia incep dezbaterile parlamentare DEMOCRATICE)…

- CSM cere timp pentru un nou aviz pe marginea reformei in justiție Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat ca nu are timp sa emita un aviz consultativ pe marginea noilor proiecte de reforma a justitiei, in conditiile in care Camera Deputatilor astepta acest aviz pana in data de 9 noiembrie. …

- Fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, a sustinut, la audierea sa in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, ca stie din discutiile pe care le-a avut cu membrii comisiei de inventariere a arhivei ca acolo existau dovezi privind "incalcari flagrante" ale drepturilor omului."Dupa…

- "Dupa ce am fost investit ca ministru al Justitiei in aprilie 2007 existau la nivelul ministerului zvonuri potrivit carora existau intrari in aceasta arhiva, mai ales din partea unor consilieri ai dnei Macovei - si imi amintesc erau mentionati domnul Cristi Danilet si domnul Paul Dumitriu. In acest…

- Marea Neagra de la Pata Rat. Lacul de levigat se intinde pe 8 hectare FOTO/VIDEO Lacul de levigat de la groapa de gunoi a Clujului s-a triplat intr-o luna, de la 3 la peste 8 hectare, sustine artistul si militantul ecologist Szakats Istvan, care a publicat fotografii si clipuri video, dar si o harta…

- Arhiva SIPA | Fostii ministri ai Justitiei, Tudor Chiuariu si Titus Corlatean, audiati in Comisie Audierile in Comisia de ancheta privind arhiva SIPA continua miercuri, de la ora 13, cu audierea fostilor ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean, urmati de fostul procuror general…

- Convocarea celor trei la comisie face parte din seria audierilor persoanelor care au avut functii importante in sistemul judiciar. Plenul Parlamentului a aprobat, pe 27 septembrie, infiintarea Comisiei de ancheta pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat vineri ca, daca dispozițiile privind modificarea legilor Justiției ar intra în vigoare, lupta anticorupție și, în general, lupta cu criminalitatea ar fi grav afectate.

- Afirmatia a fost facuta cu ocazia audierii acestuia in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. "Aceasta comisie va fi (...) un loc interesant sa lamurim si acest aspect. Pe mine ma intereseaza pe unde circula prin Romania hartiile privind viata mea. Nu cred ca in Romania magistratii au…

- CSM vine cu o serie de lamuiri si explica de ce l-a refuzat pe ministrul Justitiei cand acesta a cerut detasarea unui magistrat cu certificat ORNISS, avand in vedere informatiile identificate in spatiul public cu privire la modul de constituire a comisiei de inventariere a arhivei SIPA. Reamintim ca…

- Plenul CSM: Presedintele CCR, V. Dorneanu, a afectat independența justiției Președintele CCR, Valer Dorneanu. Foto: Arhiva. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii considera ca presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a afectat independenta Justitiei, în urma afirmatiilor…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat la audieri pentru joi, 19 octombrie, incepand cu ora 10.00, pe ministrul justitiei Tudorel Toader, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati și fostii ministri ai justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean.…

- Asta considera tanarul deputat Liviu Plesoianu, ca este o mare rusine ceea ce se intampla in PSD si din acest motiv, se adreseaza colegilor din Comitetul Executiv atragandu-le atentia ca isi tradeaza electoratul si ca premierul Tudose n-ar fi fost astazi ceea ce este fara acest electorat care nu a cazut…

- Comisia de ancheta privind arhiva SIPA i-ar putea chema la audieri pe fostii ministri ai Justitiei, alaturi de procurorii generali ai Romaniei si sefii SRI din perioada 2005-2017, a anuntat seful acestui...

- ”De principiu eu as vrea sa invitam toate persoanele care au avut functii publice si care mai au din 2004 pana in prezent, din 2005 de fapt, ca atunci s-a luat decizia desfiintarii SIPA, in Ministerul Justitiei, in SIPA, in DGPA, ministri Justitiei - Macovei, Chiuariu, Predoiu, Cazanciuc, Corlatean…