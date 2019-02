Macovei de Ungaria. Cine e europarlamentarul care aruncă cu noroi în PE Europarlamentarul ungar Benedek Javor a explicat in intervenția sa ca in Europa de Est ”exista rețele de corupție formate din politicieni” și ar putea fi supusa presiunilor politice, chestiune ridicata de Monica Macovei anterior, atunci cand l-a chestionat pe Andres Ritter: ”Vreau sa revin la problema ridicata de doamna Macovei. Anume ca majoritatea fondurilor europene merg catre statele din estul Europei. Sunteți singura candidata care provine din aceasta regiune. Așa cum ați dovedit, dispuneți de o experiența solida in ce privește combaterea corupției sistemice care este prezenta in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

