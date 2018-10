Machiajul oriental : Amira Bawwab transformă româncele în arăboaice Amira are 31 de ani si s-a nascut in Iasi, mama sa fiind romanca iar tatal sau iordanian de religie musulmana. Aici, in Romania a facut si scoala, dar parca marea sa dragoste a ramas arta machiajului, motiv pentru care a inceput studiul in acest domeniu: a mers la cursuri de perfectionare, a studiat multe tipuri de make up folosind tutorialele de pe youtube si astfel, usor usor a reusit sa isi creeze un stil propriu. „Am inceput sa machiez de pe la varsta de 15 ani. Atunci poate ca nu eram priceputa dar imi placea foarte mult sa exersez tot felul de combinatii de culori si stiluri. Mai apoi mi-am… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

