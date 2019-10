Stiri pe aceeasi tema

- Arta tatuajelor ca un act autonom poate a inceput sa moara in secolul XX, dar ascensiunea spectacolului și a circului i-au facut pe oameni sa platasca pentru a vedea barați și femei tatuate in anii 1950.

- Parlamentarul a solicitat, de asemenea, aplicarea procedurii de urgenta pentru dezbaterea si adoptarea propunerii legislative."E un proiect de lege pe care astazi l-am inregistrat la Camera Deputatilor, prin care modific Codul Penal, mai exact Infractiunile contra persoanei, capitolul 1…

- In momentul in care au aparut clipuri video cu copila din Galați, plina de sange in mijlocul strazii, romanii au mai avut un moment de liniște totala. Autoritațile au ales și de aceasta data sa nu se implice deloc in ceea ce s-a intamplat, iar faptul ca polițiștii care au vazut-o in strada plina de…

- Increderea de sine este principalul obstacol in realizarea dorințelor oamenilor, iar efectele lipsei de incredere in sine se manifesta in 3 locuri: pe chip, prin fapte și prin iluzii. In opinia psihologul Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii, lipsa de incredere deregleaza…

- Hetairele, faimoasele curtezane din orasele antice ale Greciei, se numarau printre personajele favorite ale autorilor vremii, iar marturii interesante despre ele s-au pastrat de-a lungul timpului.

- Munițiile, obiectele explozibile sau cele suspecte nu trebuie atinse, iar in cazul depistarii lor, trebuie alertat serviciul de urgenta 112. Este indemnul geniștilor atat pentru adulti, cat si pentru copii, atunci cand acestia descopera obiecte periculoase.

- Tatal Alexandrei Macesanu a iesit, joi seara, intr-o declaratie pentru presa in fata sediului Politiei din Caracal, in care a spus ca are incredere ca fiica sa este in viata si a facut apel la „cine a luat-o sa o aduca acasa” si va ierta tot si si-a exprimat increderea in anchetatori.

- Anchetatorii inc nu știu nimic sigur despre soarta Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. Atata timp cat nu exista dovezi clare ale uciderii celor doua adolescente disparute din Caracal, familiile lor inca mai spera ca fetele sunt in viața. Sa fi fost oare Alexandra și Luiza vandute unor traficanți…