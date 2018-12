Stiri pe aceeasi tema

- David McGreavy, ”Monstrul din Worchester” care a tras in țeapa trei copii, va fi pus in libertate dupa 45 de ani de detenție. David McGreavy a fost gasit vinovat, in 1973, pentru ca a ucis trei copii și le-a infipt trupurile pe un gard de fier forjat, ca intr-o țeapa. El urmeaza sa fie eliberat […]…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 6 decembrie 2018, de la ora 19.00, la sediul sau de la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic intitulat „O istorie simfonica a muzicii ușoare romanești”. Este un nou proiect muzical al Filarmonicii Pitești dedicat Centenarului Unirii, pe linia valorificarii…

- Nicușor Rustea și-a gasit sfarșitul in comuna Crețești, județul Ilfov, dupa ce fost lovit de doua mașini. In seara de sambata, 10 noiembrie, tanarul de 26 de ani iși aștepta iubita care venea cu microbuzul de la București, cand a fost spulberat pe DE 581, , in zona statiei din comuna. Trupul deja lovit…

- Joe Fay, fiul chitaristului Tony Rombola de la Godsmack, a murit la numai 34 de ani. In urma tragediei, trupa Godsmack si-a amanat concertul pe care urma sa il sustina la Bucuresti pe 26 noiembrie. „Cu mare regret, si in numele chitaristului nostru Tony si a sotiei lui Sue, scriu acest mesaj pentru…

- Spectacolele "Apa vie", sustinut de Teatrul Mic din Bucuresti, "Tuntu", sustinut de Compania de Dans Auraco din Finlanda, si "Umbra mea", al Companiei O Quell Dommage din Belgia, au fost recompesate ex aequo cu premiul Juriului (si trofeu FITC - Festivalul International de Teatru pentru Copii - FITC…

- Urmeaza un weekend plin de evenimente. Filarmonica George Enescu isi deschide stagiunea, la fel si Orchestra Radio, Noaptea Alba a Galeriilor va asteapta cu expozitii inedite, maine incepe Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii si o strada din Capitala se transforma in

- Cea de-a 14-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Copii "100, 1.000, 1.000.000 de povesti" are loc intre 6 si 13 octombrie, in mai multe spatii din Bucuresti, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Teatrul Ion Creanga.