- Sute de persoane s-au adunat, sambata, in Piata Victoriei, pentru o actiune anuntata pe retelele de socializare drept "22 Decembrie - Revolutia noastra", apoi au plecat in mars spre Piata Universitatii.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat sambata, la Satu Mare, ca jertfa tinerilor care au murit la Revolutia din 1989 nu trebuie sa fi fost in zadar si ca lor "le datoram democratia". "Este un eveniment extrem de important din istoria noastra recenta. Ar trebui sa nu uitam momentele deosebit…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații, mentionand ca 'aceasta zi invita la reflecție'.”In urma cu 29 de ani, poporul roman a scris una dintre cele mai impresionante pagini de istorie a Romaniei secolului XX, prin…

- Trecerea celor 29 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 a fost marcata, astazi, 15 decembrie, in locul de unde a pornit schimbarea. In timp ce peste Timișoara ninsoarea cadea necontenit, la Biserica Reformata de pe strada Timotei Cipariu, acolo unde s-a aprins scanteia Revoluției, au fost depuse…

- Revoluționarii de la ALTAR au aprins sambata seara candele pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, in memoria eroilor cazuți pentru libertate acum 29 de ani și au mers in Marșul Libertații, pe traseul Piața Maria – Piața Victoriei, cu steaguri tricolore. In 15 decembrie…

- Acum 29 de ani, in 16 decembrie, Naționalul timișorean deschidea porțile pentru ca Revoluția romana sa-și faca auzita vocea din locul care s-a numit de atunci „balconul Revoluției”. In aceste zile importante pentru Timișoara și pentru Romania, Teatrul Național deschide porțile publicului sau spre spațiul…

- Protestele fata de premierul miliardar ceh Andrej Babis, acuzat ca a deturnat fonduri europene, au dominat sambata comemorarea la Praga a celei de-a 29-a aniversari a "Revolutiei de catifea" anticomuniste, a transmis un corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului, potrivit agerpres.Citeste…