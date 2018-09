Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Chelsea Londra, in etapa I a Grupei L a Ligii Europa, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Willian '7. La gazde a jucat si fundasul Alin Tosca, tot meciul. Standard…

- Loți Boloni a dat lovitura in Belgia: a batut-o pe Cercle Bruges cu un om in minus. Singurul antrenor care profeseaza intr-un campionat occidental, Laszlo Boloni, continua miracolele cu Royal Antwerp. In aceasta seara, s-a impus pe teren propriu, in fața celor de la Cercle Bruges, 1-0, deși a jucat aproape…

- Zenit Sankt Petersburg a reușit o calificare miraculoasa in play-off-ul Ligii Europei. Dupa ce a fost invinsa in manșa tur cu scorul de 4-0, echipa antrenata de Serghei Semak s-a impus pe teren propriu cu scorul de 8-1.

- Echipa de fotbal FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei pentru a 13-a oara in istoria sa, invingand cu scorul de 2-1 formatia FC Sevilla, duminica seara, la Tanger, in Maroc. Andaluzii au deschis scorul prin Pablo Sarabia (min. 9), insa Barca a reusit sa restabileasca egalitatea in finalul primei…

- Sheriff Tiraspol a facut un pas important spre play-off-ul Ligii Europei. Campioana Republicii Moldova a invins aseara la Tiraspol pe Valur Reykjavik cu scorul de 1-0 in prima manșa a turului trei preliminar.

- Cvintupla campioana mondiala Brazilia, a castigat cu scorul de 2-0 meciul din optimile de finala, cu Mexicul, ambele goluri fiind marcate in repriza a doua, de Neymar si Firmino. Brazilia ne reaminteste de fiecare data ca fotbalul nu si-a pierdut latura romantica! Intr-o perioada dominata de pragmatism,…