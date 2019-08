Măcel la Săpoca. Pacienți uciși cu stativul de perfuzii Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Potrivit comisarul – sef Laurentiu Pantazi, seful IPJ Buzau, unul dintre pacienti a intrat cu un stativ de perfuzii in doua dintre saloane si a atacat pacientii. Din primele informatii, ar fi vorba de patru morti si noua raniti grav, cateva victime avand traumatisme cranio-cerebrale. Agresorul are 38 de ani si este din comuna Sageata, judetul Buzau, fiind fara ocupatie. El a fost internat voluntar… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

