Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,9 milioane de oameni sunt asteptati duminica la urne la alegerile generale din Kosovo, unde principalele probleme cu care se confrunta tara sunt combaterea corupției și un acord de pace cu Serbia, care ar deschide calea pentru aderarea la Organizatia Națiunilor Unite, potrivit Reuters,…

- Politia austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane în statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, situata în vestul Austriei, a informat duminica politia regionala, potrivit Reuters, noteaza Mediafax.ro.

- Jucatorul de tenis austriac Dominic Thiem, locul 5 ATP, a caștigat, duminica, turneul de la Beijing dupa ce l-a invins in trei seturi pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 7 ATP, scor 3-6, 6-4, 6-1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura de teatru! Tudorel Toader susține ca nu el se afla in spatele…

- Stim cum se va sfarsi investigatia Comisiei Europene legata de CFR Marfa, dar nu stim inca suma pe care va trebui sa o returneze statului compania, in conditiile in care Ministerul Transporturilor sustine ca societatea are si niste obligatii legate de securitate nationala, care este normal sa fie…

- Poliția austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane. Crimele au avut loc peste noapte. Cinci persoane au fost ucise in statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, din vestul Austriei. Suspectul a fost reținut, a informat agenția austriaca de presa APA, citand poliția, potrivit…

- Un procuror din Republica Ceha a oprit investigațiile in care premierul Andrej Babis este suspectat de comiterea de fraude, au informat doua surse citate de presa ceha, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Premierul Cehiei a respins in mod repetat acuzațiile care ii sunt aduse,…

- Un alb in varsta de 30 de ani a lansat sambata, pur și simplu la intamplare, in localitațile Odessa și Midland din vestul statului Texas, rafale cu arma de foc de la bordul unui camion poștal furat, provocand – potrivit unui prim bilanț – 5 morți și circa 21 raniți. Associated Press, Reuters și France…

- Atacul armat comis sambata intr-o moschee din orașul Olso, Norvegia, va fi cercetat ca un posibil act de terorism, a informat duminica poliția norvegiana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.„Cercetam acest lucru ca o tentativa de a efectua un act de terorism”, a declarat șeful adjunct al poliției,…