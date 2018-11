Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate tadjice au ucis cel putin 13 detinuti la o inchisoare de inalta securitate in orasul Khujand din nordul tarii, unde a izbucnit o revolta miercuri noapte, au anuntat joi trei surse de securitate, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Autoritatile locale au confirmat…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin doua persoane au murit si peste 120 au fost ranite, dupa ce puternicul taifun Trami a maturat in weekend o mare parte a teritoriului Japoniei, provocand haos in reteaua de transport, mai ales luni dimineata la Tokyo, informeaza AFP. Trami, al 24-lea ciclon din acest an in Asia, a adus ploi…

- Cel putin 115 persoane au decedat, iar alte peste 380 au fost ranite în urma violentelor din capitala Libiei, Tripoli, izbucnite în urma cu o luna între grupuri armate rivale, a anuntat duminica Ministerul libian al Sanatatii, informeaza

- Un dublu atentat sinucigaș a avut loc astazi in Kabul, transmite France Press. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și alte 25 ranite intr-un cartier șiit din Kabul, au anunțat responsabili afgani. Prima deflagrație s-a produs in interiorul unei sali de sport unde se antrenau luptatori. Un atentator…

- Cel putin sase persoane au murit si alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orasului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o masina, au transmis autoritatile locale, relateaza Reuters si BBC.

- Acest atac reprezinta cea mai recenta lovitura data armatei nigeriene de catre luptatorii islamisti din gruparea Boko Haram si Statul Islamic din Africa de Vest (ISWA). In lunile recente, militarii au suferit cele mai grele infrangeri armate, la care s-au adaugat schimbari repetate, iar fortele…

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte 16 au fost ranite, unii raniti fiind in stare critica, in urma unui incendiu produs luni dimineata intr-un spital din New Taipei City, informeaza BBC News online.