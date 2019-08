Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, relateaza Reuters. O masina care conducea pe contrasens s-a ciocnit cu alte trei masini, provocand explozia, a transmis Ministrul de Interne din Egipt intr-un comunicat.

Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica.

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.

- Cel putin 19 de persoane au fost ucise si alte 13 ranite intr-un atac comis duminica asupra si in jurul orasului Arbinda, in nordul Burkinei Faso, a anuntat guvernul local, relateaza marti Reuters.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, dupa ce vineri dupa-amiaza, un angajat nemultumit a deschis focul intr-un centru municipal din orasul Virginia Beach, SUA, informeaza Reuters.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si 17 au fost ranite dupa ce au fost impuscate intr-o inchisoare din apropierea orasului Guatemala. Potrivit oficialilor, autoritatile au recastigat controlul asupra inchisorii, relateaza Reuters.