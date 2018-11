Macedonschi a donat 100 de manuale de limba romana Liceului Johannes Honterus

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 140 de elevi de la Școala Gimnaziala Rupea, Școala Gimnaziala “Ion Codru Dragușanu” din Draguș și Liceul Teoretic “Ion Codru Dragușanu” Victoria, din clasele cu predare in limba germana, au primit materiale didactice noi care sa susțina activitațile extrașcolare organizate de profesorii de limba…

- Carmen Ivanov, cunoscut trainer de dicție și jurnalista de radio și TV din România, care are 10 mii de ore în fața microfonului, s-a aflat saptamâna aceasta la Chișinau. TIMPUL a provocat-o la o discuție sincera, în care am vorbit despre accentul moldovenesc, deosebirile…

- Astazi, Valentin Popa, probabil cel mai slab ministru al Educației din istoria postdecembrista a Romaniei, a demisionat. Nu pentru ca s-ar fi batut pentru o finanțare mai mare pentru invațamantul preuniversitar și coaliția nu ar fi dat-o sau pentru ca cineva din PSD+ALDE nu l-ar fi lasat sa faca mult…

- Ministrul demisionar al Educatiei, Valentin Popa, afirma intr-o declaratie transmisa AGERPRES ca limba romana si Romania "nu sunt de negociat" si ca toti copiii din tara trebuie sa cunoasca limba romana pentru a avea o sansa sa traiasca si sa munceasca in tara. Citește și: SURSE Euractiv -…

- Elevii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara (unitate de invațamant cu predare in limba germana) au primit manuale in limba... romana. The post Manuale in limba romana, in locul celor in limba germana, la „Lenau” appeared first on Renasterea banateana .

- Marilen Pirtea, deputat PNL de Timis, a declarat astazi pentru PRESSALERT.ro ca un parinte de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timisoara i-a semnalat ca elevii unitatii scolare cu predare in limba germana au primit manuale in limba romana. „Mi-a fost semnalata o noua absurditate care lovește…

- Datele sunt de la Statistica, dintr-o lucrare facuta cu fonduri europene. Un audit urban facut la nivelul intregii UE (la care a participat și Romania), in scopul evaluarii calitatii vietii in orasele europene, intr-o prima etapa fiind colectate circa 500 de variabile din 21 de domenii, printre care…

- ,,Mult e dulce și frumoasa/ Limba ce-o vorbim”!(Gheorghe Sion) Noi ASTRA suntem prezenți aici, NU pentru a face politica. Noi suntem apolitici. ASTRA este aici, pentru a continua ideile inaintașilor noștri, de pastrare și promovare a limbii și literaturii romane, a adevarului istoric, a moralei creștine,…