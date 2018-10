Parlamentul de la Skopje decide luni daca ratifica sau nu acordul cu Grecia privind redenumirea statului Macedonia in 'Republica Macedonia de Nord', transmite AFP. Batalia legislativa se anunta dificila pentru premierul social-democrat macedonean Zoran Zaev, care a incheiat in iunie acest acord cu omologul sau grec Alexis Tsipras. Sustinuta de partidele minoritatii albaneze (20-25% din populatia de 2,1 milioane de locuitori), coalitia sa nu dispune de majoritatea de doua treimi necesara pentru amendarea Constitutiei. In aceste conditii, Zaev trebuie sa convinga zece deputati din opozitia…