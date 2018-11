Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia a protestat oficial luni impotriva Ungariei, acuzata ca l-a ajutat pe fostul premier macedonean Nikola Gruevski sa fuga din tara, pentru a scapa de executarea unei pedepse cu inchisoarea, informeaza AFP. Potrivit unui comunicat al guvernului Macedoniei, ambasadorul ungar Laszlo Duks a fost…

- Un scandal de proportii este in derulare in Ungaria. Fostul prim-ministru al Macedoniei, Nikola Gruevski pretinzand ca a fost amenintat cu moartea, a solicitat azil politic in Ungaria, dupa ce a fost condamnat definitiv in tara sa, la doi ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si de asemenea are…

- "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe teritoriul albanez prin postul de frontiera Hani i Hotit, pentru a trece in Muntenegru", conform unui comunicat al purtatorului de cuvant al politiei de la Tirana. Nikola Gruevski a fost pasager intr-o "masina a ambasadei…

