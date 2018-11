Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, care a fugit din tara sa pentru a evita inchisoarea, a utilizat o masina diplomatica ungara, a anuntat joi politia din Albania, tara prin care acesta a trecut, transmite AFP. "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe teritoriul…

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, care a fugit din tara sa pentru a evita inchisoarea, a utilizat o masina diplomatica ungara, a anuntat joi politia din Albania, tara prin care acesta a trecut, transmite AFP preluata de Agerpres. "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei…

- "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe teritoriul albanez prin postul de frontiera Hani i Hotit, pentru a trece in Muntenegru", conform unui comunicat al purtatorului de cuvant al politiei de la Tirana. Nikola Gruevski a fost pasager intr-o "masina a ambasadei…

- Nikola Gruevski, fostul premier al Macedoniei, a fugit in Ungaria si cere azil guvernului maghiar, scrie Politico. Luni, un tribunal din Macedonia a emis un mandat de arestare pe numele lui Gruevski, care a fost prim-ministru pana in 2016 si trebuia sa execute o condamnare de doi ani de

- Ungaria se transforma in refugiu pentru corupți! Nikola Gruevski, fostul premier al Macedoniei, a fugit in Ungaria si cere azil guvernului maghiar, scrie Politico. Asta, dupa ce fostul deputat UDMR, Marko Attila-Gabor, (dat in urmarire internationala de Romania), a primit 5 ani inchisoare cu executare…

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, cautat de tara sa pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea, a anuntat marti - pe contul sau de Facebook - ca se afla in Ungaria, unde spune ca a cerut 'azil politic', informeaza agentiile de presa AFP si EFE. Justitia macedoneana a emis luni un mandat…

- James Mattis, secretarul american al Apararii, aflat intr-o scurta vizita la Skopje, a declarat ca Rusia incearca sa influenteze referendumul privind schimbarea numelui Macedoniei in incercarea de a preveni aderarea acestei tari la NATO, informeaza agentia Reuters.

- Ministrul federal de Externe incepe o calatorie in Europa de Sud-Est. Mai intii, are (luni 17 septembrie), la Bucuresti, convorbiri politice si este prezent la Summitul Initiativei Celor Trei Mari (Germania participa, pentru intaia oara, la aceasta conferinta importanta pentru Europa de Sud-Est). Marti…