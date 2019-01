Stiri pe aceeasi tema

- Harta Europei s-ar putea schimba, cel putin in atlasurile scolare, dupa ce Parlamentul din Macedonia a aprobat vineri un amendament la Constitutie prin care redenumeste tara ca fiind Republica Macedoniei de Nord, asa cum a fost hotarat alaturi de Grecia, intr-o ultima incercare de a incheia o disputa…

- Parlamentul macedonean a aprobat, vineri seara, un proiect care prevede schimbarea numelui tarii in "Republica Macedonia de Nord", un vot care deschide calea solutionarii litigiului cu Grecia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Dezbaterea din Parlamentul macedonean asupra schimbarii numelui tarii a fost din nou amanata joi, in timp ce prim-ministrul Zoran Zaev incearca cu dificultate sa-si asigure majoritatea necesara, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Important! Toți clienții RCS&RDS sunt vizați!…

- Parlamentul macedonean incepe miercuri dezbaterea finala cu privire la amendamentele constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in 'Republica Macedonia de Nord', in urma acordului semnat de Skopje si Atena in vara anului trecut, ceea ce va deschide calea catre aderarea la NATO si lansarea negocierilor…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO, informeaza marti dpa preluata de Agerpres. Votul pentru schimbarea…

- Washingtonul il va trimite luni pe Matthew Palmer, asistentul adjunct al Secretarului de Stat, in Macedonia ca semn de sustinere pentru procesul de modificare a numelui fostului stat iugoslav, scrie The Guardian preluat de news.ro.Vizita lui Palmer vine la doar 48 de ore dupa ce parlamentul…

- Moment istoric pentru Macedonia. Dupa numeroase tensiuni si dezbateri, Parlamentul de la Skopje a votat pentru inceperea procedurii de schimbare a numelui tarii. Dintre cei 120 de deputati, in favoarea documentului au votat 80, inclusiv zece din opozitie.

- Parlamentul Macedoniei a amanat vineri etapa finala a unei dezbateri de lansare a procedurii constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in conformitate cu un acord diplomatic incheiat cu Grecia, informeaza dpa. Dezbaterea, care a inceput luni, urma sa continue la amiaza (10.00 GMT) si sa fie urmata…