Parlamentul Macedoniei a votat vineri noaptea in favoarea schimbarii numelui tarii, lansand o procedura de modificare a Constitutiei, transmite dpa. Toti cei 80 de parlamentari prezenti au votat pentru, reusind astfel sa se atinga pragul de doua treimi cerut pentru initierea oricarei schimbari in legea fundamentala. Mai multi reprezentanti ai opozitiei nationaliste au rupt randurile si s-au pronuntat in favoarea initiativei, iar restul au boicotat votul. Prim-ministrul Zoran Zaev a promis alegeri anticipate daca parlamentul refuza sa aprobe modificarea. El si omologul sau grec, Alexis Tsipras,…