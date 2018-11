Mai multe mii de sustinatori ai opozitiei de dreapta din Macedonia au demonstrat miercuri la Skopje impotriva premierului Zoran Zaev, care vrea sa obtina ratificarea de catre parlament a unui acord cu Grecia privind noul nume al tarii, relateaza AFP. Manifestantii, care agitau drapelul rosu si galben al Macedoniei, au iesit in strada la apelul partidului nationalist VMRO-DPMNE, care a fost inlaturat de la putere in 2017 si nu a reusit sa impiedice votul, pe 20 octombrie, in Parlamentul macedonean, in favoarea inceputului procesului de schimbare a numelui tarii. Acordul incheiat in iunie intre…