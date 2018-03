Stiri pe aceeasi tema

- Procesul premierului macedonean, Zoran Zaev, acuzat ca a luat mita circa 160.000 de euro in 2013, cand era primar al unui oras, a inceput marti la un tribunal din Skopje dupa mai multe amanari, relateaza AFP. Zoran Zaev (43 de ani), un social-democrat aflat la putere din iunie 2017, este invinuit…

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data intr-un caz de coruptie in care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele...

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Mii de oameni au protestat, marti, la Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.ro.

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Duminica, 25 februarie, un primar dintr-o comuna valceana spune ca a fost batut de un localnic. Cel pe care-l invinovateste Dumitru Pirneci (66 de ani) se numeste Gheorghe Nitu (47 de ani), este consilier local si detine o firma de transport in comun. Acesta ar fi gasit ca pretext faptul ca drumurile…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev.

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF.

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat luni ca spera sa rezolve disputa cu Grecia, privind denumirea fostului stat iugoslav, inainte de summitul NATO care va avea loc in luna iulie, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters. Cele doua state…

- Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz in serviciu, iar dosarul a fost inregistrat pe rol la Judecatoria Craiova. Procurorii au stabilit ca Vasile Jianu s-a folosit de asistatii sociali din localitate pentru efectuarea unor lucrari de intretinere sau modernizare.

- Cateva mii de israelieni au cerut, vineri, la Tel Aviv, demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie de cand politia a recomandat sa fie inculpat in legatura cu fapte de coruptie, relateaza AFP.Manifestantii, veniti in cuplu si cu copii multi dintre ei, s-au adunat intr-o…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul...

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala.

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala. Poliția l-a interogat pe Benjamin Netanyahu ca parte a unei anchete de corpuție, luna trecuta,…

- Presupusul autor al atentatului cu camion soldat cu cinci morti, in aprilie 2017, la Stockholm - un solicitant de azil uzbek radicalizat care voia sa ”zdrobeasca necredinciosi” si care a identificat multiple tinte in capitala suedeza, despre care a spus ca este populata de ”necredinciosi” -, a pledat…

- Scandal de coruptie la Bruxelles. Comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, este acuzat ca a luat mita de 50 de milioane de euro, atunci cand ocupa functia de ministru al Sanatatii in Grecia.

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. „El nu mai are familie, copii, cu ce…

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca in opinia sa un functionar public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara. Abordarea lui Stanescu contrazice o decizie recenta a CCR.

- Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. „El nu mai are familie, copii, cu ce…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere...

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui "Macedonia" de catre tara vecina protesteaza, duminica, la Salonic, a anuntat politia greaca. Protestul vine intr-un moment in care Atena si Skopje si-au intensificat eforturile pentru a ajunge la un compromis, noteaza AFP.

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP.

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Un cutremur de magnitudine 5 a avut loc, aproape de Romania, la 06.24 Ora Romaniei, la granita dintre Grecia, Macedonia si Bulgaria, la numai zece kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 41.22 N ; 22.83 E la 145 km SE de Skopje…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Farcalau Ioan, la data faptei primar al comunei Peciu Nou, judet Timis, sub aspectul comiterii infractiunii de luare de mita.In rechizitoriul…

- Decizie ISTORICA in EUROPA: O țara iși schimba numele și renunța la o pretenție ce i-a blocat intrarea in UE și NATO Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia.„Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat premierul Zoran…

- Mii de israelieni au iesit în strada sâmbata seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu pe fondul suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra lui. „Coruptii trebuie sa plece“, se putea citi pe mai multe pancarte afisate cu prilejul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat vineri, pentru a saptea oara, in doua dosare de presupuse fapte de coruptie, au relatat media israeliene, citate de AFP.Anchetatorii au sosit la resedinta oficiala a prim-ministrului israelian, de la Ierusalim, putin inainte de ora locala…