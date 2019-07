Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat ca tara sa în calitate de stat membru NATO poate sa ajute la apararea spatiului aerian al Macedoniei de Nord, dupa ce Bulgaria va încheia acordul cu SUA privind achizitionarea de opt noi avioane de lupta F-16 - anunta Agentia Reuters, adaugând…

- Statele membre UE au convenit in iunie 2018 ca Albania si Macedonia de Nord vor incepe discutiile de aderare in iunie 2019. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a informat insa ca data limita pentru inceperea discutiilor, setata initial in luna iunie, ar putea fi depasita. Premierul…

- Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, le-a cerut marti statelor membre ale Uniunii Europene sa-si respecte angajamentele si sa inceapa negocieri pentru aderarea tarii sale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Am facut tot ce ni s-a cerut. Statele membre trebuie sa-si respecte angajamentele…

- Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, le-a cerut marti statelor membre ale Uniunii Europene sa-si respecte angajamentele si sa inceapa negocieri pentru aderarea tarii sale, informeaza AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni reformele realizate de Macedonia de Nord in vederea aderarii la Alianta Nord-Atlantica in 2020, transmite Reuters. ''Suntem pregatiti sa va primim'', le-a spus Jens Stoltenberg jurnalistilor dupa intalnirea avuta la Skopje…

- Comisarul european pentru extindere și politica de vecinatate, Johannes Hahn, se așteapta ca Macedonia de Nord sa primeasca în curând o data pentru negocierile cu Uniunea Europeana. Dupa cum a afirmat acesta marti, se așteapta ca primele capitole sa fie deschise pâna la sfârșitul…

- Candidatul prooccidental a castigat in fata adversarei sale sustinute de dreapta nationalista in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Macedonia de Nord, potrivit rezultatelor oficiale anuntate luni, un succes care consolideaza actuala putere a carei decizie recenta de a schimba numele…

- Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, care este liderul partidului de guvernamant SDSM, a facut apel la concetatenii sai joi sa mearga la vot duminica, 5 mai, cand are loc cel de-al doilea tur de scrutin prezidential, dupa ce la ...