- La ceremonie, desfasurata la palatul prezidential din Vodno, in sudul capitalei Skopje, au luat parte presedintii albanez Iliar Meta, bulgar Rumen Radev, sarb Alexandar Vucic si kosovar Hashim Thaci. Grecia a fost reprezentata de ministrul de externe, Yorgos Katrugalos. Stevo Pendarovski,…

- Social-democratul Stevo Pendarovski a preluat duminica, in mod oficial, presedintia Macedoniei de Nord pentru urmatorii cinci ani, in urma victoriei electorale inregistrate in urma cu o saptamana, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro.In cadrul unei ceremonii oficiale, la care au asistat mai…

- Candidatul social-democratul Stevo Pendarovski se claseaza pe primul loc in cadrul alegerilor prezidențiale din Macedonia de Nord, in urma numararii a aproximativ 80% dintre voturi, a transmis Comisia Electorala din Macedonia de Nord, conform publicației Ekathimerini.Citește și: Sondaj CURS -…

- Papa Francisc a sosit duminica in Bulgaria, in cadrul unui turneu de trei zile in Balcani menit sa ilustreze deschiderea suveranului pontif fata de crestinii ortodocsi si care va cuprinde si o vizita la altarul din Skopje al Maicii Tereza, canonizata de Francisc in 2016, transmite Agerpres, citand AFP.…

- Intr-o inregistrare video, Zaev a afirmat ca alegerile de duminica implica o decizie-cheie intr-un moment critic pentru tara. ''Fac apel la toti cetatenii nostri sa mearga la vot si sa voteze dupa propria constiinta, atat pentru viitorul tarii noastre, cat si pentru cel al copiilor nostri'',…

- Organele maghiare de ancheta au finalizat cercetarile privind sosirea în Ungaria în noiembrie 2018 a fostului premier al Macedoniei, Nikola Gruevski, constatând ca nu s-au înregistrat nereguli si nici nu este vorba de abuz în functie, potrivit Tanjug și Rador.Dupa…

- Accidentul s-a petrecut pe autostrada care leaga Skopje, capitala Macedoniei, de orasul Tetovo. Autobuzul plecase din Skopje si avea ca destinatie localitatea Gostivar cand, in apropiere de Laskarici, soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a prabusit intr-o rapa adanca. Sapte dintre…

- Acordul dintre Skopje si Atena referitor la noul nume al Macedoniei, care se numeste in prezent Macedonia de Nord, a intrat in vigoare marti, in Macedonia, dupa publicarea amendamentelor in Constitutie, a anuntat guvernul intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres.