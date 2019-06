Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru extindere și politica de vecinatate, Johannes Hahn, se așteapta ca Macedonia de Nord sa primeasca în curând o data pentru negocierile cu Uniunea Europeana. Dupa cum a afirmat acesta marti, se așteapta ca primele capitole sa fie deschise pâna la sfârșitul…

- În iunie, Uniunea Europeana trebuie sa înceapa negocierile de aderare cu Albania. Pentru Ungaria ar fi inacceptabil sa nu se întâmple aceasta, a precizat vineri, la Budapesta, ministrul ungar de externe, potrivit MTI, citata de RADOR.Péter Szijjártó…

- Europa este la ea acasa. De asta s-au convins locuitorii Chisinaului, care au avut posibilitatea sa afle tot mai multe din cultura tarilor membre ale Uniunii Europene intr-un orasel improvizat in Parcul central al Capitalei.

- Papa Francisc a ajuns marti in Macedonia de Nord, o tara care nu a mai fost vizitata de niciun suveran pontif pana acum, iar in primul sau discurs rostit in fata autoritatilor locale, liderul de la Vatican a pledat pentru o mai ampla integrare in Europa a tarilor balcanice, relateaza EFE potrivit…

- Premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, care este liderul partidului de guvernamant SDSM, a facut apel la concetatenii sai joi sa mearga la vot duminica, 5 mai, cand are loc cel de-al doilea tur de scrutin prezidential, dupa ce la ...

- Președintele Franței și doamna cancelar a Germaniei au inițiat luni, 29 aprilie, la Berlin, un summit informal avand drept principal obiectiv «spargerea gheții» din relațiile Serbiei cu Kosovo, un subiect «fierbinte» de aproape 20 de ani in regiune. In afara doamnei Merkel și a lui Emmanuel Macron,…

- Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European a luat sfarsit joi, la Strasbourg, odata cu incheierea ultimei sesiuni plenare inaintea alegerilor europarlamentare de la finalul lunii mai. In perioada 23-26 mai, cetatenii din toate state membre ale Uniunii Europene isi…

- Universitatea „Valahia” Targoviste, prin Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare, a fost gazda unei manifestari in cadrul programului Back to University derulat de Comisia Europeana in universitatile din tarile membre ale Uniunii Europene. Programul isi propune o serie de intalniri intre…