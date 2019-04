Stiri pe aceeasi tema

- Candidații stângii aflate la putere și cei ai dreptei aflate în opoziție au obținut rezultate apropiate duminica seara la alegerile prezidențiale din Macedonia de Nord, anunțând pentru 5 mai un al doilea tur foarte strâns, conform AFP.Dupa numararea a doua treimi dintre buletinele…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, reacție rapida dupa transferul deptatului PSD Sorin Marica. Ponta susține ca in prezent PRO Romania are un numar egal de deputați cu UDMR.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțul lui Iohannis: Ii dam noi drafturi cu intrebari: cate case trebuie…

- Un comediant cu zero experienta politica este marele castigator al primului tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina. Adversarul sau in turul secund ar urma sa fie actualul presedinte Petro Porosenko,...

- Un novice in politica, umoristul Volodimir Zelenski se claseaza pe primul loc - detasat - in urma primului tur al alegerilor prezidentiale ucrainene, abordand de pe o pozitie de forta turul doi, la 21 aprilie, in care-l infrunta pe presedintele in exercitiu Petro Porosenko, potrivit unor rezultate partiale…

- Zelenskiy a obtinut peste 30% din sufragii fata de 18% pentru presedintele Porochenko (53 de ani), urmat de fostul prim-ministru Iulia Timosenko, in varsta de 58 de ani, (14%), conform acestui sondaj realizat de consortiul "Exit poll national" care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice.…

- Omul de afaceri Dan Voiculescu susține ca in prezent violența - sub mai multe forme - a acaparat societatea romaneasca și totul se desfașoara exclusiv prin demonizarea adversarului. El spune ca acel om o sa caștige alegerile prezidențiale din toamna care iși va propune sa „stinga conflictele, nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, propunerea PSD ca viitorul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sa fie trezorierul partidului, Mircea Draghici, explicand ca liderul social-democrat intentioneaza astfel sa pregateasca fraudarea alegerilor prin impunerea in fruntea AEP…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara, la Brasov, ca in 15 februarie se finalizeaza analiza realizata in teritoriu referitoare la cea mai buna varianta pentru candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. ''In 15 februarie terminam analiza pe care o facem…